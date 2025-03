DAX-FLASH: Neuerlicher Stabilisierungsversuch ohne Hilfe von der Wall Street

Heute im Fokus

Ukraine laut Selenskyj bereit zu umfassendem Waffenstillstand - US-Militärhilfe läuft wieder an. Musks SpaceX schließt Internetkooperation mit Airtel in Indien. Redcare Pharmacy will 2025 um 25 Prozent wachsen und Marge verbessern. Oracle enttäuscht mit Zahlenvorlage. Apple-Aktie mit schwächstem Tag seit 2022: KI-Verzögerungen und Zölle belasten den Kurs.