DAX-FLASH: Positiver Wochenstart dürfte sich fortsetzen - SAP könnte antreiben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX könnte am Dienstag wieder die Marke von 18 000 Punkten anlaufen und damit seinen positiven Wochenbeginn fortsetzen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,53 Prozent auf 17 955 Punkte. Von seiner zuletzt dreiwöchigen Korrektur scheint sich das Barometer also weiter zu erholen.

Zum Treiber könnten am Dienstag die am Vorabend nach US-Börsenschluss präsentierten Quartalszahlen von SAP (SAP SE) werden. Die Aktien von Europas größtem Softwarehersteller sind im Dax das Schwergewicht. Analyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs rechnet mit einer positiven Kursreaktion nach der jüngsten Korrektur. Die Kernpunkte der Anlagestory der Walldorfer seien intakt./ajx/jha/