DAX-FLASH: Positiver Wochenstart - Rekordhoch bleibt im Visier

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte den positiven Trend der Vorwoche am Montag aufgreifen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 15 757 Punkte.

Das Rekordhoch vom August bei 16 030 Punkten bleibt im Visier, nachdem der Dämpfer durch enttäuschende Quartalsberichte von Amazon und Apple am Freitag bei 15 500 Punkten schnell wieder Käufer angelockt hatte. Ein weiterer Rekord im US-Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 untermauerte später die Gelassenheit der Anleger. Auch der marktbreite S&P 500 sah einen neuen Höchststand.

Am Montagmorgen ging es nach der Wahlüberraschung in Japan mit einem Kursfeuerwerk im Nikkei weiter. Japans Regierungspartei der Liberaldemokraten blieb trotz Dämpfers an der Macht. Zudem sorgte in China der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" erfasste Stimmungsindikator für Erleichterung, nachdem er überraschend über die Expansionsschwelle geklettert war./ag/eas