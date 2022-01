DAX-FLASH: Rally geht im neuen Börsenjahr weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresauftakt werden am Dienstag am deutschen Aktienmarkt erneut Gewinne erwartet. Marktteilnehmer begründen die gute Stimmung im neuen Börsenjahr mit der Aussicht, dass die neue Virusvariante Omikron die weltweite Konjunktur nicht stärker in Mitleidenschaft zieht. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 40) rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,36 Prozent höher bei 16 078 Punkten. Am Vortag hatte der Dax erstmals seit den Höchstständen vom November wieder über 16 000 Zählern geschlossen.

"Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto mehr zeichnet sich ab, dass Omikron zwar sehr ansteckend ist, aber keine entsprechend hohen Krankenhauseinweisungen zur Folge hat", schrieb Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda. Das Gegenteil scheine vielmehr der Fall zu sein, eine Erholung der weltweiten Konjunktur scheine folglich nicht in Gefahr.

In dieses Szenario fügen sich Kursgewinne an den asiatisch-pazifischen Börsen ein - mit der Ausnahme von leichten Verlusten in China. In den USA hatten am Montag der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der NASDAQ 100 nach dem europäischen Handelsschluss kräftig zugelegt./bek/jha/