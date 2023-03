DAX-FLASH: Reaktion auf Zinserhöhung dürfte Dax noch etwas antreiben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die positive Reaktion an den Finanzmärkten auf die Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag dürfte die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Freitag noch etwas nach oben tragen. Der Broker IG berechnete den Dax (DAX 40) rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn ein halbes Prozent höher auf 15 040 Punkte.

"Alarmiert, aber nicht irritiert" sei die Reaktion der EZB auf die jüngsten Hiobsbotschaften aus der Bankenwelt gewesen, schrieb Gebhard Stadler, Ökonom bei der Landesbank BayernLB. Trotz der durch die Schieflage einiger US-Banken ausgelösten Turbulenzen und der Unsicherheiten um die schweizerische Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) seien die Euro-Notenbanker nicht von ihrem im Februar angekündigten Kurs höherer Leitzinsen abgewichen. Das dürfte am Vortag auch die Aktienmärkte überzeugt haben, die trotz der kräftigen Zinsanhebung deutlich ins Plus gingen.

Auf Wochensicht steht für den Dax jedoch noch immer ein Verlust von zweieinhalb Prozent zu Buche. Zu schwer waren im Verlauf der Börsenwoche der Kollaps mehrerer US-Banken und die Probleme der Credit Suisse den Investoren auf den Magen geschlagen.

Gegen Mittag könnte der sogenannte große Verfall für Ausschläge der Aktienindizes sorgen. Dann verfallen an der Termin- und Derivatebörse Eurex Optionen und Terminkontrakte auf den Dax und den Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50). Investoren versuchen an den Verfallterminen, die Indizes in die für ihre Marktposition günstige Richtung zu bewegen. Nach Einschätzung von Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners könnte für den Dax die runde Marke von 15 000 Punkten im Fokus stehen./bek/tih