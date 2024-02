DAX-FLASH: Rekordhohe US-Börsen sorgen für Bestmarke im Leitindex

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat den Wochenausklang am mit einem weiteren Hoch gekrönt. Nachdem es die Anleger am Freitag zunächst noch recht gemächlich angegangen waren, sorgte ab der zweiten Tageshälfte die Wall Street mit weiteren Rekordständen auch hierzulande für Schub. Mit einer neuen Bestmarke von 17 443,74 Zählern kletterte der deutsche Leitindex am Nachmittag noch ein paar Punkte über das erst am Vortag erreichte Niveau.

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) hatte tags zuvor nach Quartalszahlen des US-Chipherstellers NVIDIA die Börsen weltweit beflügelt. Auch am Freitag hielt die Begeisterung an der Wall Street weiter an, die wichtigsten Indizes dort - Dow Jones, S&P 500 und der technologielastige NASDAQ 100 - erreichten Höchststände./tav/he