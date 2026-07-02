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DAX-FLASH: Rekordjagd geht weiter - Kurse in Seoul und Tokio ins Plus gedreht

03.07.26 06:30 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Freitag weitere Rekordstände verbuchen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 25.712 Punkte. Am Vortag hatte der Dax nach fast sechs Monaten seinen bisherigen Höchststand von Mitte Januar getoppt.

Im Gesamtjahr liegt er vergleichsweise moderate 4,5 Prozent im Plus. Zum Vergleich: Beim EuroStoxx 50 und Dow Jones Industrial sind es rund zehn Prozent und selbst der marktbreite Stoxx Europe 600 ist ähnlich stark gelaufen wie die beiden Indizes.

Für weiteren Auftrieb sorgen am Morgen wohl vor allem die Kurserholungen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally zuletzt ins Stottern geraten war. Der Kospi in Seoul hatte sich im Jahresverlauf mehr als verdoppelt, zuletzt hatte der Index aber um 15 Prozent korrigiert. Am Morgen schaffte er nach weiteren Verlusten zum Start jedoch die Wende klar ins Plus./ag/stk

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