DAX-FLASH: Rekordjagd - Presse: Israel will iranische Ölanlagen verschonen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem starken Wochenstart sind beim DAX auch am Dienstag zunächst keine Ermüdungserscheinungen erkennbar. Die Rekordjagd scheint weiterzugehen, der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn mit 19.576 Punkten nochmals 0,35 Prozent höher. Mit Blick auf den Nahostkonflikt beruhigte ein Bericht der "Washington Post" Sorgen der Anleger vor einer starken Eskalation ein etwas.

Die US-Zeitung berichtete, dass Israel sich bei seinem geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen konzentrieren und Atom- und Ölanlagen verschonen will. Die Ölpreise fielen daraufhin deutlich, was auch Bedenken in puncto einer womöglich wieder anziehenden Inflation mindert.

Am Vortag war der Dax erstmals über die Marke von 19.500 Zähler geklettert. Weitere Leitzinssenkungen bei einer gleichzeitig robusten US-Wirtschaft sowie die Hoffnung auf eine Fortsetzung des positiven Starts in die Berichtssaison sind die Treiber. Am New Yorker Aktienmarkt feierten die Anleger am Vortag ebenfalls Rekorde. Die geopolitischen Risiken im Nahen Osten werden unterdessen etwas verdrängt.

Am Dienstag stehen weitere US-Banken auf mit Quartalszahlen auf der Agenda, darunter Goldman Sachs. In Deutschland werden die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Die Landesbank Helaba hält einen Anstieg für wahrscheinlich. "Es wäre der erste nach drei Rückgängen in Folge. Insofern könnte es einen kleinen Hoffnungsschimmer für die konjunkturelle Entwicklung Deutschland geben."/ajx/mis