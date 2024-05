DAX-FLASH: Rekordrally geht weiter - Starke Wall Street nach Inflationszahlen

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Seinem Rekord zur Wochenmitte dürfte der DAX am Donnerstag weitere Höchststände folgen lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start mit plus 0,2 Prozent erstmals knapp über 18 900 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax bei 18 892 Punkten einen neuen Rekord erreicht.

Die wichtigsten US-Indizes hatten am Vorabend die Inflationszahlen mit neuen Höchstständen gefeiert. Der Preisauftrieb hatte sich im April etwas abgeschwächt. Dies nährte die Hoffnung, dass die zuletzt fragliche Zinswende in den USA doch wieder näher rückt. Notenbankchef Jerome Powell hatte aber erst am Dienstag erneut gegenteilige Signale gesendet./ag/zb