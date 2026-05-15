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DAX-FLASH: Rückschlag geht weiter - Anleiherenditen und Ölpreise belasten

18.05.26 06:56 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte zu Wochenbeginn an den schwachen Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 23.758 Punkte. Das Tief lag in der Nacht sogar unter 23.700 Punkten. Damit droht dem Dax ein Rutsch unter seine exponentielle 200-Tage-Linie. Das langfristige Trendbarometer läuft seit Wochen seitwärts und signalisiert damit die Richtungssuche im Dax - bei starken Ausschlägen in beide Richtungen.

In den USA hat die jüngste KI-Rally am Freitag zumindest eine Auszeit genommen. Der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 kamen von ihren Rekorden zurück. Der Ölpreisanstieg und das enorm hohe Niveau von Anleiherenditen bremsten die Kauflaune. Diese Faktoren bestimmten am Morgen auch in Asien das Geschehen.

Derweil goss US-Präsident Trump im festgefahrenen Iran-Konflikt wieder Öl ins Feuer. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "DIE ZEIT DRÄNGT!" Damit besteht bei den Ölpreisen aktuell wenig Hoffnung auf eine Korrektur./ag/zb

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