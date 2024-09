DAX-FLASH: Rückschlag vom Rekord weitet sich aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX steht wohl auch am Mittwoch weiter unter Druck: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Beginn 0,9 Prozent tiefer auf 18.580 Punkte. Tags zuvor hatte er im frühen Handel mit 18.990 Punkten noch einen weiteren Rekordstand erreich, kurz vor der Marke von 19.000 Punkten aber abgedreht. Mit dem schwachen US-Handel setzte dann eine weitere Welle von Gewinnmitnahmen ein.

Der September gilt als saisonal schwieriger Monat, der in der jüngsten Vergangenheit im Dax Verluste brachte. Zudem steht in den USA am Freitag ein wichtiger Arbeitsmarktbericht an, der wegweisend für die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank sein dürfte.

Nach dem langen Wochenende in den USA verhagelten am Vorabend derweil schwache Stimmungsdaten aus der Industrie die Anlegerlaune. Bei Halbleiterwerten kam es zu einem Kursrutsch. Das Angstbarometer Vix, das die Volatilitäten misst, zog an, und die Anleger steuerten in den als sicher geltenden Hafen der US-Staatsanleihen./ag/stk