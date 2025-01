DAX-FLASH: Rückschlag vom Rekordhoch hält an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im DAX setzt sich die Konsolidierung der Rekordrally am Montag wohl zunächst fort. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 21.304 Punkte. Am Freitagvormittag hatte er mit 21.520 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Nach gut 8 Prozent Plus im noch jungen Jahr verließen den Dax dann zunächst die Kräfte. Auch der marktbreite US-Index S&P 500 legte vor dem Wochenende auf Rekordniveau eine Atempause ein.

Im Dax stehe die "überfällige Korrektur" bevor, schrieb der technische Analyst Christoph Geyer in seinem aktuellen Marktkommentar. "Jeder Trend muss korrigiert werden. So oder so ähnlich könnte man die aktuelle Lage im Dax beschreiben", so Geyer. Als erste Unterstützung macht er das jüngste Ausbruchsniveau bei rund 20.500 Punkten aus./ag/zb