DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.809 +0,4%Euro1,1687 +0,1%Öl101,5 +7,6%Gold4.724 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX mit kräftigen Abgaben erwartet -- Asiens Börsen fallen -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- ServiceNow, Lufthansa, Tesla, BVB im Fokus
Top News
Gescheiterte Friedensverhandlungen belasten: DAX mit deutlichen Verlusten erwartet Gescheiterte Friedensverhandlungen belasten: DAX mit deutlichen Verlusten erwartet
Neue Meme-Aktie? - Warum Experten beim SpaceX-IPO meme-artige Züge sehen Neue Meme-Aktie? - Warum Experten beim SpaceX-IPO meme-artige Züge sehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX-FLASH: Rückschlag wegen gescheiterten Iran-Gesprächen und Seeblockade

13.04.26 07:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - An der Frankfurter Börse dürfte es zu Beginn der Woche wegen der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten wieder deutlich nach unten gehen. Der Broker IG taxierte den DAX rund drei Stunden vor dem Xetra-Start 1,2 Prozent tiefer auf 23.507 Punkte. Der Leitindex nähert sich damit seinem Niveau vor dem Kurssprung am vergangenen Mittwoch, als eine vorerst beschlossene Waffenruhe im Iran für einen Kurssprung gesorgt hatte.

Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran und der daraufhin von US-Präsident Donald Trump angekündigten Seeblockade steigen die Ölpreise am Montag wieder in größerem Maße. In der Nacht zog der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent wieder über die Marke von 100 Dollar an. Dies belastete am Montag bereits die Börsen in Asien und dürfte auch hierzulande seine Spuren hinterlassen.

Für diesen Montag hat das US-Militär auf Anordnung von Trump eine Blockade von Schiffen in der Straße von Hormus angekündigt, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen. Zugleich erläuterte das Militär, dass die Durchfahrt von Schiffen, deren Ziel oder Startpunkt kein iranischer Hafen ist, nicht beeinträchtigt werde. Trump will mit der Hormus-Blockade verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt und das Land gleichzeitig von Öleinnahmen abschneiden./tih/zb