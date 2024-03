DAX-FLASH: Rückschlag weitet sich aus

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd nehmen die Anleger im Dax (DAX 40) zunächst Gewinne mit. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 17 715 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax mit einem Rekordstand von 17 879 Punkten sein bisheriges Jahresplus auf fast 7 Prozent ausgebaut.

US-Technologiewerte geben mit schwachen Kursen am Freitag nach dem Arbeitsmarktbericht einen Korrekturtrend vor, den am Morgen der japanische Nikkei 225 mit einem heftigen Verlust von zuletzt rund drei Prozent aufnahm. In Japan enttäuschte das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal.

Der US-Arbeitsmarktbericht habe mit gemischten Daten sowohl Bullen als auch Bären Argumente geliefert, hieß es am Markt. Nach der jüngsten Rally agierten die Anleger entsprechend zurückhaltend. Vor allem den Börsenliebling NVIDIA belasteten kurz vor der 1000-Dollar-Marke Gewinnmitnahmen./ag/zb