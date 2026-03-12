DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.205 +1,6%Euro1,1503 -0,1%Öl100,3 -1,5%Gold5.104 +0,3%
DAX-FLASH: Ruhiger Start erwartet - Brent-Ölpreis verharrt bei 100 Dollar

13.03.26 06:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.589,7 PKT -50,4 PKT -0,21%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am zehnten Handelstag seit dem Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im DAX ein ruhiger Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex fast drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 23.617 Punkte. Auf Wochensicht läge der Dax damit ebenso leicht im Plus, nachdem er am Montag noch bis auf 22.927 Punkte abgetaucht war.

Momentan richtungsweisend für die Anleger ist die Entwicklung am Energiemarkt, denn Öl- und Gaspreise sind der Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen. Und hier ist die Lage momentan vergleichsweise ruhig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent pendelt um 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war.

Die Stimmung kann aber jederzeit wieder brenzlig werden. Denn der Iran droht mit Angriffen auf die Öl- und Gasvorkommen der Region und griff bereits Öltanker im Persischen Golf an./ag/zb

