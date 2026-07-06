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DAX-FLASH: Ruhiger Wochenstart nach Rekord - Chartexperte rechnet mit Rückschlag

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden dürfte der DAX wenig verändert in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 12 Punkte höher auf 25.791 Punkte.

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Am Donnerstag hatte der Dax seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt und dann am Freitag bei 25.826 Punkten einen weiteren Rekord erreicht. Der charttechnische Analyst Christoph Geyer hält den Markt aber für überkauft, sodass zunächst mit einem Rücksetzer zu rechnen sei.

Hinsichtlich der jüngsten Schwäche der KI-Werte, die sich nach fulminanten Rallys vor allem im US-Halbleiterindex SOX und dem koreanischen KOSPI bemerkbar macht, gibt der JPMorgan-Stratege Mislav Matejka derweil Entwarnung. Er geht davon aus, dass der Rückschlag als Chance zum Einstieg gesehen wird.

Für den Halbleiterzyklus sei kein nahes Ende in Sicht, schrieb er. Nennenswerte neue Kapazitäten gebe es vermutlich nicht vor 2028. Allgemein sieht Matejka die anstehende Berichtssaison als Stütze für die Aktienmärkte./ag/zb

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