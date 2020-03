DAX-FLASH: Schwacher Start erwartet - Leitindex auf Weg zu Corona-Crash-Tief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt deuten sich am Montag nach zwei Handelstagen mit einer Stabilisierung wieder deutliche Verluste an. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) rund viereinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels auf 8417 Punkte und damit 5,73 Prozent unter dem Freitagsschluss. Damit bewegt sich der Leitindex wieder in Richtung des Corona-Crash-Tiefs von 8255 Punkten Anfang vergangener Woche.

Händler schauen mit Spannung darauf, ob der Dax darunterfallen wird und ob er dann die Marke von 8000 Punkten verteidigen kann. Seit dem Start des Corona-Crashs vor vier Wochen verlor der deutsche Leitindex rund 34 Prozent. Über das Wochenende verschärfte sich die Lage in der Corona-Krise weiter. So wollen in Deutschland Bund und Länder die rasante Ausbreitung des Coronavirus mit weiteren und beispiellosen drastischen Beschränkungen verlangsamen.

In Europa bereitet derzeit aber weiter vor allem die Lage in Italien große Sorgen. Die Italiener müssen verzweifelt zusehen, wie alle noch so drastischen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus vorerst keine Erfolge bringen und sehr viele Menschen sterben. Nach Angaben der Experten der US-Universität Johns Hopkins habe sich weltweit weit mehr als 300 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 13 000 Covid-19-Tote seien bisher gezählt worden./zb