DAX-FLASH: Schwacher Wochenstart - Zinssorgen der Anleger bleiben groß

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stärke des US-Arbeitsmarktes nimmt den Anlegern die Hoffnung auf eine bald wieder gemächlichere Geldpolitik der ÚS-Notenbank Fed. Dies dürfte dem Dax (DAX 40) am Montag weitere Verluste bescheren, nachdem die Börsen in New York am Freitag immer tiefer ins Minus abgerutscht waren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex nun zwei Stunden vor Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 12 200 Punkte.

Nach einem vielversprechenden Auftakt in den Oktober ziehen an den Börsen schon wieder dunkle Wolken auf. "Die jüngste Erholung hat sich als Strohfeuer entpuppt. Ernüchtert haben die Anleger die Flinte ins Korn geworfen", sagte Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG. Der Dax orientiert sich nach zuletzt drei Verlusttagen wieder in Richtung seines Schlussniveaus vom September. "Die Marktteilnehmer, die gehofft hatten, die Notenbanken treten auf die Zinsbremse, wurden auf dem falschen Fuß erwischt", so der Experte.

Henke hob aber zugleich hervor, dass nun eine statistisch bessere Börsenzeit beginnt, mit einer sonst üblichen Herbstrally, die häufig bis in den November reicht. Ob aus dieser Realität werden kann, gilt aber als fraglich: Charttechnisch orientiert sich der Dax eher wieder in Richtung der 12 000 Punkte. Die beginnende Berichtssaison und die US-Inflationsdaten am Donnerstag könnten im Wochenverlauf in beide Richtungen wichtige Impulse liefern./tih/nas