DAX-FLASH: Schwächer - Erholung gerät ins Stocken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Seine Erholung am Vortag dürfte der DAX zur Wochenmitte erst einmal nicht fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Abschlag von 0,44 Prozent auf 21.410 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gibt es nicht. Der Zollstreit zwischen den USA und seinen Nachbarstaaten Mexiko und Kanada liege erst einmal auf Eis, zwischen den USA und China drohe der Zollkonflikt aber zu eskalieren, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Daraus könne schnell ein Handelskrieg werden - mit negativen Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft.

In New York hatten sich an den Börsen am Vortag vor allem Technologiewerte erholt. Dies könnte am Mittwoch aber schon wieder anders sein, denn nachbörslich hatten der Google (Alphabet C (ex Google))-Konzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und der Halbleiterkonzern AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) die Erwartungen enttäuscht./ajx/jha/