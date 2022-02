DAX-FLASH: Schwächer erwartet - Ukraine-Sorgen hemmen die Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte am Donnerstag nochmals nachgeben. Auch wenn die US-Notenbank Fed am Vorabend in New York dafür sorgte, dass die New Yorker Aktienmärkte im Schlusshandel aufholen konnten, bleibt die unsichere Situation in der Ukraine bei den Anlegern in den Hinterköpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 15 260 Punkte.

"Die Fed ist weniger falkenhaft als befürchtet", zog am Morgen die Credit Suisse ein Fazit vom Protokoll zur letzten Sitzung der Notenbank, das Vorabend veröffentlicht wurde. Allerdings bleibt der Ukraine-Konflikt ein Hemmschuh, hieß es am Markt. Die US-Regierung stuft den von Moskau angekündigten Teilabzug russischer Truppen als Falschinformation ein und geht stattdessen von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz aus. Ähnlich äußerte sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel.

Die Credit-Suisse-Experten bleiben angesichts der Lage taktisch neutral gestimmt für Aktien. "Wir sind aber bereit, Chancen zu ergreifen, falls die Aktienmärkte in den kommenden Wochen einen weiteren Rückschlag erleiden", schrieben die Experten. Impulse für die weitere Entwicklung könnten am Donnerstag von der Berichtssaison kommen: Mit Airbus (Airbus SE (ex EADS)), Sartorius (Sartorius vz) und der Commerzbank gibt es Jahreszahlen zur verarbeiten./tih/jha/