DAX-FLASH: Schwächer im Schlepptau der Wall Street

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte am Mittwoch im Nachgang der Wall Street einige Punkte abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,45 Prozent tiefer auf 15 800 Punkte. In New York hatten erneute Sorgen um den Bankensektor am Vorabend die Kurse belastet. Die hiesigen Börsen dürften dies nun nachvollziehen, denn die meisten Verluste gab es in den USA erst nach dem europäischen Handelsschluss.

Vor allem die technologielastige Nasdaq-Börse hatte am Dienstag in New York nachgegeben. Zwar sind die Voraussetzungen für den Tech-Sektor am Mittwoch wegen überzeugender Quartalsberichte von Microsoft und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) etwas besser, doch die konjunkturelle Zuversicht bleibt gedämpft nach erneut schlechten Nachrichten von der US-Regionalbank First Republic.

Nahe der 16 000-Punkte-Marke und dem Rekordhoch von 16 290 Zählern fehlen den Anlegern am deutschen Aktienmarkt weiter die Kaufargumente. Die Aufmerksamkeit wandert nun auch hierzulande auf diverse Quartalsberichte, im Dax zum Beispiel jene von Beiersdorf, Symrise und MTU (MTU Aero Engines). Nach US-Börsenschluss dürfte dann der Social-Media-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) der nächste Stimmungszeiger im Tech-Sektor werden./tih/jha/