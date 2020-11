DAX-FLASH: Schwächer - Sprung über 13 300 Punkte bestätigt sich wieder nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - An der Charthürde von 13 300 Punkten beißt sich der Dax (DAX 30) zunächst weiter die Zähne aus. So taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex am Montag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start wieder klar darunter mit minus 0,6 Prozent auf 13 260 Punkte.

Am Freitag hatte es mit einem Anstieg auf bis zu 13 364 Punkte noch so ausgesehen, als ob der Dax die Hürde nun endlich nehmen kann. Sie steht einem weiteren Vorstoß in Richtung Zwischenhoch vom Sommer bei 13 460 Punkten und Rekordhoch vom Februar bei 13 795 Punkten im Weg.

Mit einem Plus von über 15 Prozent ist es bis dato aber ein sehr starker Monat für den Dax. Er profitierte dabei vor allem von der Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen Corona und einer entsprechend raschen Normalisierung aus der Krise./ag/stk