DAX-FLASH: Schwindende Hoffnung auf Zinssenkung bremst den Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwindende Zinssenkungsfantasien dürften auch am Mittwoch den Appetit der Anleger auf Aktien dämpfen. Die am Vortag veröffentlichten, überraschend hohen Verbraucherpreise in den USA im Januar lasten weiter auf den Börsen. Denn sie sprechen tendenziell gegen eine baldige Zinssenkung seitens der Notenbank Fed.

Der Broker IG indizierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Haupthandels 0,2 Prozent niedriger auf 16 840 Punkte. Damit nähert sich der Dax wie schon am Vortag einer auf kurze Sicht wichtigen Unterstützung bei 16 800 Punkten.

"Jetzt muss sich zeigen, ob der US-Inflationsschock an den Börsen nur kurzfristig für Unsicherheit sorgt oder ob er die Rally beendet", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Vor den US-Verbraucherpreisen hätten viele Marktakteure auf eine erste Zinssenkung durch die Fed im Mai gehofft. "Jetzt liegt die Konsenserwartung beim Juni", so Altmann./bek/jha/