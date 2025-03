DAX-FLASH: Solide US-Vorgaben nach Fed-Zinssignalen helfen Dax nicht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Leicht positive Vorgaben von den US-Börsen dürften am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nicht in Kursgewinne umgemünzt werden. Der Broker IG indizierte den DAX knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels unbewegt zum Vortagesschluss bei 23.288 Zählern. Am Vortag hatten Anleger nach einem Rekordhoch am Dienstag Kursgewinne eingestrichen.

Wer­bung Wer­bung

Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend die Zinsen wie allgemein erwartet unverändert belassen. Doch wie schon bei der Januar-Sitzung rechnet eine Mehrheit der Währungshüter im weiteren Jahresverlauf mit zwei Zinssenkungen. Zudem will die Notenbank beim Verkauf ihrer Bestände an Staatsanleihen vom Gas gehen.

Das hatte die Kurse an der Wall Street und an der Nasdaq im späten Handel angetrieben, dürfte als Kurstreiber hierzulande jedoch ausfallen. Der Dax ist im laufenden Börsenjahr bereits um 17 Prozent gestiegen, die großen US-Leitindizes liegen hingegen seit Jahresbeginn im Minus./bek/jha/