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DAX-FLASH: Stabil nach Kursrutsch - Ölpreis weiter gestiegen, EZB im Fokus

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrutsch scheint sich im DAX am Donnerstag zunächst wenig zu tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 10 Punkte höher auf 25.586 Punkte.

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Im bisherigen Wochenverlauf hatte der Dax mit einem Tiefpunkt von 25.512 Punkten rund zwei Prozent verloren und war unter seine 50-Tage-Linie abgesackt.

Der hartnäckige Anstieg der Ölpreise schürt weiter Inflationssorgen. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent erreichte inzwischen fast wieder sein Juli-Zwischenhoch von 102 US-Dollar.

Passend zum generellen Preisauftrieb dürfte die EZB am frühen Nachmittag zum zweiten Mal in diesem Jahr den Leitzins auf nun 2,5 Prozent erhöhen. Zuletzt hatte die EZB Mitte Juni den Leitzins angehoben. Dies war die erste Leitzinsanhebung seit September 2023. Die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Rohöl- und Energiepreise haben die Inflation nach oben getrieben./ag/zb

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