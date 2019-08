DAX-FLASH: Stabiler Auftakt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte der Dax (DAX 30) am Mittwoch ohne größere Veränderungen ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart minimal im Plus auf 11 654 Punkte. Nach der jüngsten Erholung von seinem Sechsmonatstief bei 11 266 Punkten hatte der Dax am Dienstag wieder an Boden verloren.

Angesichts der Bedeutung der geldpolitischen Lockerungen der US-Notenbank dürfte insbesondere die Veröffentlichung des Protokolls ihrer jüngsten Sitzung am Abend im Fokus stehen. Möglicherweise fänden sich hier neue Hinweise auf das Ausmaß der Maßnahmen, heißt es bei der Helaba. Dass die bereits ambitionierten Markterwartungen an Zinssenkungen noch verstärkt würden, sei eher unwahrscheinlich. Die Helaba-Experten erinnern zudem an die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell auf der Notenbanktagung in Jackson Hole zum Wochenschluss.

Im Auge behalten müssen die Anleger auch Italiens Regierungskrise. Nach dem Ende der populistischen Regierungskoalition in Italien muss nun der Staatspräsident einen Ausweg finden./ag/jha/