DAX-FLASH: Stabilisiert knapp unter 14 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest könnte der Dax (DAX 40) einen neuen Anlauf auf die runde Marke von 14 000 Punkten nehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,34 Prozent auf 13 962 Punkte.

Begrenzung auf der Unterseite ist aktuell die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend bei 13 886 Punkten verläuft. Nach einer Börsenwoche mit deutlichen Kursschwankungen, ausgelöst abermals von Notenbank-Entscheidungen, steht der Dax auf Wochensicht derzeit moderat im Plus.

Am Vortag hatte er seinen zur Wochenmitte eingeschlagenen Erholungspfad nach einem Anstieg bis auf fast 14 161 Punkte zunächst verlassen, vor allem weil robuste US-Konjunkturdaten die Furcht vor steigenden Zinsen einmal mehr vergrößert hatten. Die Kurse am US-Aktienmarkt gerieten daher unter Druck, konnten aber die Verluste zum Handelsende eindämmen./ajx/jha/