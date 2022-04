DAX-FLASH: Stabilisierung erwartet nach Wende an der Wall Street

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte sich der Stabilisierung der Wall Street am Freitag zunächst anschließen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,6 Prozent höher auf 14 160 Punkte. Damit setzt er sich wieder von der 14 000-Punkte-Marke ab, an die er am Mittwoch fast zurückgefallen war. Auf Wochensicht liegt der Dax aktuell 2,5 Prozent im Minus.

An der Wall Street schafften der Dow und die Nasdaq-Indizes gestern nach schwachem Start noch den Dreh ins Plus. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management half vor allem die Entspannung bei den Ölpreisen dem Aktienmarkt.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat gestern weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven freigegeben, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abzumildern.

Zudem gingen die Anleger recht zuversichtlich in die Berichtssaison des ersten Quartals, die in den USA in der kommenden Woche starte, so Innes weiter. Wie üblich spielten Finanzwerte die Vorreiter, und dank der Zinswende der US-Notenbank herrsche hier Optimismus. Insgesamt bleibe die Lage am Markt aber schwierig, angesichts des Dilemmas aus hohem Preisauftrieb und Rezessionssorgen, so Innes./ag/stk