DAX-FLASH: Stabilisierung etwas unter 16 000 Punkten

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Verluste am deutschen Aktienmarkt scheinen am Freitag erst einmal gestoppt. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 40) etwas mehr als eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,2 Prozent auf 15 925 Punkte - und damit unter der runden Marke von 16 000 Punkten.

Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex gemessen am Vortagesschluss mit 3,5 Prozent im Minus. Seit seinem Rekordhoch am Montag hat er mehr als 600 Punkte eingebüßt. Gewinnmitnahmen und eine Abstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch hatten belastet.

Im US-Technologiesektor gab es am Vorabend nach dem Börsenschluss Licht und Schatten. Amazon übertraf die Analystenerwartungen, die Aktien legten nachbörslich kräftig zu. Apple hingegen enttäuschte mit den iPhone-Umsätzen, die Papiere gaben nach.

Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht für Juli zur Veröffentlichung an, auf den die Anleger mit Spannung warten. Ein weiterhin starker Arbeitsmarkt könnte die Hoffnungen auf eine Zinspause der Fed im September enttäuschen.

Im Dax geht derweil die Berichtssaison weiter mit Zahlen der Commerzbank und des Immobilienkonzerns Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) weiter./ajx/zb