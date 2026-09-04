DAX-FLASH: Stabilisierung hält an - Ölmarkt bleibt angespannt

Finanzbildung stärken: Mehr finanzielle Bildung und Weiterbildung, damit Anleger Chancen und Risiken von Wertpapieren besser einschätzen und ihr Vermögen sinnvoll streuen können.

Bürokratische Hürden abbauen: Weniger Warnhinweise, Einschränkungen und bürokratische Vorgaben bei der Anlage in Wertpapieren.

Finanzielle Rahmenbedingungen verbessern: Zum Beispiel durch höhere Steuerfreibeträge, stärkere staatliche Förderung und eine einfachere Rückforderung ausländischer Quellensteuern auf Dividenden.