DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +2,3%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.462 ±0,0%Euro1,1728 -0,1%Öl65,87 -0,7%Gold3.655 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes schließen höher - neue Rekordhochs -- Figure-Aktie mit fulminantem Börsenstart -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor im Fokus
Top News
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!

DAX-FLASH: Stabilisierung hält an - US-Indizes dank Zinshoffnung mit Rekorden

12.09.25 06:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.703,7 PKT 70,7 PKT 0,30%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Freitag mit einem kleinen Plus starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt rund 0,1 Prozent höher auf 23.722 Punkte.

Wer­bung

Auf Wochensicht hat sich der Dax bis Donnerstagabend um 0,4 Prozent von seinem schwachen Monatsstart stabilisiert. Er war dabei um seine 100-Tage-Linie gependelt. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend sorgt nun bei 23.834 Punkten für Widerstand.

Derweil sind die wichtigen US-Indizes allesamt auf Rekordjagd - getrieben von Zinshoffnungen. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Es gilt aber als ausgemacht, dass die Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln./ag/zb

Mehr zum Thema DAX 40

06:30Wenn’s an den Börsen turbulent wird: Up-to-date mit Börsennews direkt auf Ihr Smartphone!
06:30Wenn’s an den Börsen turbulent wird: Up-to-date mit Börsennews direkt auf Ihr Smartphone!
06:30Wenn’s an den Börsen turbulent wird: Up-to-date mit Börsennews direkt auf Ihr Smartphone!
06:30Wenn’s an den Börsen turbulent wird: Up-to-date mit Börsennews direkt auf Ihr Smartphone!
06:30Wenn’s an den Börsen turbulent wird: Up-to-date mit Börsennews direkt auf Ihr Smartphone!
06:30Wenn’s an den Börsen turbulent wird: Up-to-date mit Börsennews direkt auf Ihr Smartphone!
06:27DAX-FLASH: Stabilisierung hält an - US-Indizes dank Zinshoffnung mit Rekorden
06:00Rheinmetall chief calls for more investment in low-cost anti-drone capabilities
mehr