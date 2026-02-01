DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8800 +0,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.555 -0,2%Euro1,1858 +0,4%Öl67,31 -1,2%Gold5.014 +1,1%
DAX-FLASH: Stabilisierung hält an - US-Indizes klar erholt

09.02.26 06:33 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stabilisierung im DAX dürfte sich zum Wochenstart zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.793 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax mit fast 24.272 Punkten sein Jahrestief nur knapp gehalten. Letztlich konnte er aber auch die 50-Tage-Linie noch verteidigen, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt.

Wer­bung

Weiteren Auftrieb gibt dem Dax die kräftige Erholung der wichtigsten US-Indizes. Der Dow Jones Industrial schaffte sein neuerliches Rekordhoch zwar bereits am Freitagnachmittag, baut die Gewinne nach dem europäischen Handelsende allerdings noch deutlich aus. Auch der zuletzt von KI-Sorgen durchgeschüttelte Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 stabilisierte sich. Noch liegt er allerdings unter der zuletzt gerissenen 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Am Mittwoch und Freitag stehen in den USA der Arbeitsmarktbericht und Inflationsdaten auf der Agenda, die die Anleger auf frische Signale für den Kurs der US-Notenbank abklopfen werden. Am Markt wird aktuell damit gerechnet, dass die Fed 2026 die Leitzinsen zweimal senkt, um Investitionen sowie Kredite billiger zu machen und die Konjunktur damit anzukurbeln. Falls vom Lohnwachstum, von der Beschäftigung oder der Preisentwicklung keine allzu negativen Impulse ausgehen, dürfte der Zinspfad auch nicht infrage gestellt werden. Sollten die Konjunkturdaten positiv überraschen, könnten sie die Zinssenkungsfantasie entsprechend untermauern.

Unterdessen ist die Börse in Tokio nach dem fulminanten Wahlsieg der japanischen Regierungspartei von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte legte zeitweise um mehr als 5 Prozent zu und überschritt erstmals die Marke von 57.000 Punkten./ag/stk

DAX-FLASH: Stabilisierung hält an - US-Indizes klar erholt
