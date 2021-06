DAX-FLASH: Stabilisierung setzt sich fort

Werbung

Heute im Fokus

DAX freundlich erwartet -- AsiensBörsen überwiegend stärker -- Mister Spex legt Preisspanne für IPO fest -- BMW will Produktionskosten deutlich senken -- Zalando holt Sephora an Bord

Nordex mit Auftrag in Finnland. Ölpreise markieren Mehrjahreshochs. Generali verstärkt sich mit Zukäufen in Malaysia. Neue Glyphosat-Klage gegen Bayer in den USA. Amazon setzt auf selbstfahrende Lastwagen. Steuereinnahmen auch im Mai deutlich über Vorjahr. Drägerwerk hebt Prognose nach guten Geschäften an.