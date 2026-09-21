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DAX-FLASH: Stabilisierungsversuch trotz Wahlausgang - Ölpreise helfen

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Entspannung am Ölmarkt und stabile Vorgaben aus Asien dürften dem DAX zu Wochenbeginn helfen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 25.418 Punkte. Damit würde dem Dax die Stabilisierung an seiner 100-Tage-Linie gelingen, an die er am Freitag mit einem Tagestief von 25.285 Punkten zurückgefallen war. Sie hatte den Dax am noch schwächeren Dienstag schon einmal aufgefangen. Insgesamt verzeichnete der Dax nach seinem Rekord von 26.618 Punkten nun drei schwache Wochen.

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Trotz deutlich gesunkener Ölpreise auf hohem Niveau bleiben die Signale aus Nahost widersprüchlich. So hatte der Iran am Wochenende nach Angaben seines obersten Sicherheitskoordinators die Bereitschaft zur Beendigung des Krieges mit den USA auf Grundlage des im Juni abgeschlossenen Rahmenabkommens signalisiert. Gleichzeitig richtete das Militär wieder Drohungen gegen die USA und ihre Verbündeten.

Hauptgesprächsthema sind aber zunächst ohnehin die Ausgänge der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin - mit Siegen der Rechts- und Linkspopulisten. Der Druck auf den Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU steigt, nachdem die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern sogar erstmals aus einem Landesparlament geflogen sind. Er machte aber noch am Abend deutlich, dass er weitermachen will und auf den eingeschlagenen Reformkurs der Regierung setzt./ag/zb

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