DAX24.635 +1,8%Est506.188 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 ±0,0%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.628 ±-0,0%Euro1,1605 ±-0,0%Öl83,30 -4,0%Gold4.323 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX geht mit starken Gewinnen ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Plus -- SpaceX-Aktie an der Börse - Mega-IPO schlägt alle Rekorde -- Intel, NVIDIA im Fokus
Top News
Paramount erhält grünes Licht: US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme Paramount erhält grünes Licht: US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme
Allianz-Aktie im Fokus: Offenbar Übernahme von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur in Milliarden-Deal Allianz-Aktie im Fokus: Offenbar Übernahme von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur in Milliarden-Deal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX-FLASH: Stark erwartet - Iran-Deal und SpaceX-Erfolg sorgen für gute Laune

15.06.26 06:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
25.888,8 PKT 79,2 PKT 0,31%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger können sich am Montag auf einen starken Wochenstart freuen. Nach dem nun tatsächlich finalisierten Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran fallen die Ölpreise deutlich. Zudem verlief der billionenschwere Börsengang von SpaceX am Freitag erfolgreich.

Der DAX wurde vom Broker IG gut drei Stunden vor dem Xetra-Start 1,6 Prozent höher auf 25.043 Punkte taxiert. Mit dem Sprung über die runde Marke von 25.000 Punkten würde die Charthürde knapp unter 25.500 Punkten wieder in den Fokus rücken. Knapp darüber wartet bei 25.507 Punkten dann das Rekordhoch vom Januar.

Oftmals angekündigt, ist der Deal zwischen den Kriegsparteien jetzt endlich Fakt: Der iranische oberste Nationale Sicherheitsrat hat nach eigenen Angaben das Rahmenabkommen mit den USA unter der Führung von Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei finalisiert. Das Rahmenabkommen umfasse ein sofortiges Kriegsende an allen Fronten, eingeschlossen dem Libanon. Dies gelte sofort und dauerhaft. Zudem werde die US-Seeblockade sofort und vollständig aufgehoben, hieß es weiter.

Die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus soll laut US-Angaben aufgrund notwendiger Minenräumung erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag geöffnet werden. Die Ölpreise sinken um etwa fünf Prozent und sorgen für weiter abnehmenden Inflationsdruck.

Bereits am Freitag verlief der Börsenstart des Weltraum- und KI-Konzerns SpaceX sehr erfolgreich und machte den Gründer Elon Musk zum weltweit ersten Billionär. Zu 135 Dollar ausgegeben, kosteten SpaceX-Papiere an der Nasdaq zeitweise mehr als 176 Dollar und schlossen letztlich bei fast 161 Dollar - eine Unternehmensbewertung von mehr als zwei Billionen Dollar. Nachbörslich ging es dann nochmals aufwärts./ag/zb

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

06:15Montag: Intel vor erneuter CPU-Neuauflage, Firefox mit unbegrenztem Browser-VPN
06:07DAX-FLASH: Stark erwartet - Iran-Deal und SpaceX-Erfolg sorgen für gute Laune
03:52Shinsegae to provide historical awareness training after Starbucks promotion backlash
02:11Google mosquito army: Scientists say 'we must take action'
14.06.26Should You Buy SpaceX After Its IPO if You Already Own Alphabet Stock?
14.06.26Intuit, Adobe, Zscaler, Workday Plunge Amid SaaSpocalypse Fears: Buy The Dip?
14.06.26Oracle Stock Dips Despite Continued Strong Backlog Growth. Should Investors Buy the Stock on the Dip?
14.06.26The Better AI Cloud Stock: Microsoft or Amazon?
mehr