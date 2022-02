DAX-FLASH: Ukraine-Konflikt verunsichert die Anleger weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - An der Frankfurter Börse dürfte die Nervosität der Anleger am Dienstag wegen des Ukraine-Konflikts anhalten. Die Sorge vor einer Eskalation der Lage hatte den Dax (DAX 40) zu Wochenbeginn zwei Prozent gekostet, nun taxierte ihn der Broker IG zwei Stunden vor dem Xetra-Start nochmals 0,48 Prozent tiefer auf 15 042 Punkte. Die runde Marke von 15 000 Punkten wackelt damit weiterhin.

Laut den Experten der niederländischen Bank ING wird die große Unruhe, die am Vortag wegen des Ukraine-Konflikts aufkam, neuerdings zumindest etwas gedämpft von Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow, der noch Verhandlungsspielraum sieht. Auch die diplomatischen Bemühungen westlicher Staaten gingen weiter, hieß es. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) etwa wird am Dienstag in Moskau erwartet.

"Solange es keine konkrete Lösung für dieses Problem gibt, dürfte die Risikobereitschaft der Anleger nicht schnell wieder anziehen", warnte die ING. Der Charttechniker Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sprach am Morgen denn auch von verstärkten Warn- und Schwächesignalen des Dax. Von zentraler Bedeutung sei die Marke von 14 980 Punkten, die schon 2021 mehrmals eine trendweisende Unterstützung gewesen sei./tih/jha/