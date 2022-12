DAX-FLASH: Verluste - Bank of Japan belastet ohnehin schwache Stimmung weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die ohnehin schwache Marktstimmung hat von der japanischen Notenbank am Dienstag einen weiteren Dämpfer erhalten. Die Bank of Japan (BoJ) entschied überraschend, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet.

Wie die Börsenkurse in Asien tauchten daraufhin beim Broker IG auch die Indikationen für die Indizes in Europa und den USA ab. Den Leitindex Dax (DAX 40) taxiert IG nun zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,3 Prozent tiefer auf 13 765 Punkte. Damit droht ein Test der exponentiellen 200-Tage-Linie bei zuletzt 13 753 Punkten. Sie gilt bei Börsianern als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Die wichtigen US-Indizes hatten bereits am Vorabend ihre Korrektur noch ausgeweitet. Rezessionssorgen hätten den Markt im Griff, hieß es bei der Credit Suisse./ag/stk