DAX-FLASH: Verluste erwartet - Leitindex bleibt unentschlossen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem stärkeren Vortag dürfte der Dax (DAX 40) am Freitag wieder etwas abbröckeln. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 16 127 Punkte. Damit würde er auch seine kleinen Wochengewinne fast wieder abgeben.

Im US-Handel zeigten am Donnerstag vor allem Technologiewerte nach enttäuschenden Quartalsberichten Schwäche und korrigierten vom höchsten Niveau seit Anfang 2022. Die Experten der Credit Suisse sehen Werte aus den Branchen IT und Kommunikation weiter skeptisch. Wenn die US-Wirtschaft eine harte Landung vermeide, dürften sich die Anleger vor allem zuletzt vernachlässigten Zyklikern zuwenden, hieß es. Und im Falle einer ausgeprägteren Wirtschaftsschwäche erschienen die Bewertungen sehr verwundbar.

In der kommenden Woche stehen mit den Leitzinsentscheidungen in den USA und der Eurozone zwei Topereignisse an, die Anleger weiter von größeren Wetten abhalten dürften./ag/zb