DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,50 -2,7%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.562 +0,7%Euro1,1634 -0,1%Öl66,00 +0,1%Gold3.319 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus
Top News
Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus
Netflix-Aktie: Netflix feiert mit aktuellem Programm Erfolge Netflix-Aktie: Netflix feiert mit aktuellem Programm Erfolge
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

DAX-FLASH: Verluste erwartet nach Nasdaq-Schwäche

20.08.25 06:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.423,1 PKT 108,3 PKT 0,45%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX bleibt unterhalb seiner Charthürde bei 24.500 Punkten auf Schlingerkurs. Am Mittwochmorgen taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn auf 24.291 Punkte und damit ein halbes Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag. Damit entfernt sich der Dax auch wieder etwas weiter von seinem Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Im US-Handel hatten am Dienstagabend vor allem Technologiewerte einen schweren Stand. Der NASDAQ 100 korrigierte bei deutlichen Verlusten des Schwergewichts NVIDIA an seine 21-Tage-Linie. Am Mittwoch stehen weder von Unternehmens- noch von Konjunkturseite spannende Ereignisse auf der Agenda./ag/zb

Mehr zum Thema DAX 40

07:03DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus
07:00Deutsche Bank: Wie Christian Sewing das Deutschland-Problem lösen will
06:47DAX-FLASH: Verluste erwartet nach Nasdaq-Schwäche
05:22Airbus A320 von Edelweiss und Kleinflugzeug kamen sich über Zürich gefährlich nah
01:01IAA: Opel: Ausgeflippte Computer-Spielereien mit Corsa-Nachfolger
19.08.25Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?
19.08.25Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger - Rekordhoch im Blick
19.08.25ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax macht tristen Wochenstart wett
mehr