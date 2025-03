DAX-FLASH: Verluste - Stabilisierungsversuch wackelt

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Vortag geht der Erholung des DAX offenbar bereits wieder die Puste aus: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,4 Prozent tiefer auf 22.579 Punkte.

Am Mittwoch hatte sich der Dax zwar zwischenzeitlich mehr als zwei Prozent erholt, war aber auch damit nicht einmal an das Tageshoch vom Dienstag herangekommen. Die Wochenbilanz des Dax ist also weiter klar negativ und dürfte sich nun wieder verschlechtern. Unter seinem Vierwochentief von 22.226 Punkten käme es zu einer kleinen Top-Bildung nach dem Vorwochenrekord.

In den US-Indizes sind die Chartbilder, geprägt von Wirtschaftssorgen, inzwischen ziemlich trist. Die Kursbarometer der Technologiebörse Nasdaq (NASDAQ 100) konnten sich am Mittwoch zwar auf dem niedrigsten Niveau seit September erholen, allerdings ziemlich kraftlos. Sie schlossen unter ihren Tageshochs.

David Kostin von Goldman Sachs hatte zuletzt schon von der Verwandlung der "Magnificent 7" (Apple (Apple), Amazon, Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Microsoft, NVIDIA und Tesla) in die "Maleficent 7" gesprochen./ag/zb