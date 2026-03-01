DAX23.731 +0,7%Est505.769 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6100 -3,1%Nas22.480 +0,5%Bitcoin64.193 +0,1%Euro1,1542 ±-0,0%Öl101,2 -2,2%Gold5.011 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Asiens Börsen mehrheitlich fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie sackt ab: Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt
Top News
Erholungsmodus intakt: DAX dürfte weiter zulegen - Ölpreise bleiben im Fokus - Fed-Entscheid voraus Erholungsmodus intakt: DAX dürfte weiter zulegen - Ölpreise bleiben im Fokus - Fed-Entscheid voraus
Talanx-Aktie: Gewinnrekord und höhere Dividende Talanx-Aktie: Gewinnrekord und höhere Dividende
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

DAX-FLASH: Weiter erholt erwartet - Brent-Ölpreis leicht gesunken

18.03.26 06:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei leicht gesunkenen Ölpreisen dürfte der DAX seine Erholung bis fast an die exponentielle 200-Tage-Linie fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex für den dreizehnten Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast ein halbes Prozent höher auf 23.840 Punkte. Bei 23.866 Punkten liegt aktuell die exponentielle 200-Tage-Linie - ein Gradmesser für den langfristigen Trend.

Wer­bung

Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit rund 101 Dollar etwas weniger als tags zuvor. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte mit fast 120 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen weiterhin alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

In dem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld wird die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen am Abend wohl nicht antasten. Zuletzt waren grundsätzliche Zinssenkungshoffnungen am Markt ausgepreist worden und es waren angesichts des Inflationsanstiegs, der durch den hohen Ölpreis zu erwarten ist, sogar erste Erhöhungsbefürchtungen aufgekommen./ag/zb