DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,22 +1,8%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.712 -1,0%Euro1,1663 ±0,0%Öl66,23 -0,4%Gold3.337 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Palo Alto Networks verfehlt Gewinnerwartungen - Ausblick macht Hoffnung -- Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger dürften auf neue Impulse warten Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger dürften auf neue Impulse warten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

DAX-FLASH: Weiter wenig Bewegung

19.08.25 06:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Dienstag wenig verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund 0,1 Prozent höher auf 24.332 Punkte. Er bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs von Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Zuletzt konnte er die Charthürde um 24.500 Punkte jedoch nicht mehr knacken.

Wer­bung

Nach dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und seinem ukrainischen Pendant Selenskyj bahnt sich bereits ein weiterer Gipfel zum Ukraine-Krieg an. Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen./ag/zb