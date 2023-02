DAX-FLASH: Weitere Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte am Donnerstag weiter zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,6 Prozent höher auf 15 507 Punkte und damit in Sichtweite des bisherigen Jahreshochs von 15 520 Punkten.

Nach einem Tag Beruhigung war die Zinsangst am Mittwoch nach Äußerungen von Währungshütern zwar an die Wall Street zurückgekehrt. Gerade zinssensitive Technologiewerte radierten ihre Erholung vom Dienstag aus. Die Anleger seien gefangen zwischen zwei Impulsen, so die Credit Suisse: Dem Positiven einer weichen Landung der US-Wirtschaft einerseits, und dem Negativen, die strikte Geldpolitik der Fed möglicherweise zu unterschätzen.

In Asien schüttelten die Anleger die Sorgen am Morgen aber bereits wieder etwas ab. Inzwischen dominieren vor allem an Chinas Börsen die Gewinner./ag/jha/