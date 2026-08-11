DAX 26.271 -0,2%ESt50 6.537 +0,0%MSCI World 5.007 -0,0%Top 10 Crypto 8,29 -1,3%Nas 26.605 -0,3%Bitcoin 55.605 +0,4%Euro 1,1533 -0,1%Öl 89,8 +2,4%Gold 4.372 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

DAX-FLASH: Weitere Höchstmarke ist möglich - Aber Iran-Sorge bleibt

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,257.52 EUR -66.36 EUR -0.25 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt zeigt unverändert Stärke. Nach einer Stagnation des DAX nur knapp unter dem jüngsten Rekordhoch zum Wochenauftakt dürfte das deutsche Börsenbarometer am Dienstag zum Handelsbeginn leicht zulegen. Mit einem moderaten Plus von 0,2 Prozent auf 26.370 Zähler taxierte der Broker IG den Dax allerdings noch etwas unter der Höchstmarke vom Freitag von 26.445 Punkten vom Freitag.

Werbung

Ein gutes Gewinnwachstum der Dax-Unternehmen trotz hoher Energiepreise, "gepaart mit moderaten Bewertungen und zurückhaltender Anlegerstimmung, erzeugen ein konstruktives Umfeld für den Dax", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank am Morgen. Mit Blick auf den Nahostkonflikt hätten sich die Marktakteure mittlerweile "an eine Situation zwischen Hoffen und Bangen gewöhnt und sich angesichts der wechselhaften Nachrichtenlage ein dickes Fell wachsen lassen".

Gleichwohl gibt Stanzl zu bedenken: "Resilienz ist aber nicht gleichbedeutend mit Immunität: Der Nahostkonflikt bleibt ein Pulverfass, die Stimmung kann jederzeit blitzschnell drehen."/bek/mis