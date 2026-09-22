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DAX-FLASH: Weitere kleine Gewinne - Meta bringt Nasdaq 100 in Rekordnähe

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne in den USA und am Morgen auch in Asien helfen dem DAX am Dienstag etwas weiter aufwärts. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 25.621 Punkte. Damit steuert der Dax weiter auf seine 50-Tage-Linie zu, die seine Erholung am vergangenen Donnerstag noch ausgebremst hatte. Sie liegt derzeit bei 25.775 Punkten.

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Vor allem für den NASDAQ 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende. Der Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni. Dabei verzeichneten die Papiere des Facebook-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) mit gut 11 Prozent ihren höchsten Tagesgewinn seit April 2025.

Damit feierten die Anleger den starken Start der neuen Endverbraucher-KI Muse seit Anfang des Monats und positive Analystenreaktionen darauf. Hierzu gesellte sich inzwischen auch Brent Thill von Jefferies. Muse verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie gesehener Verbraucher-Akzeptanz - deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini (Alphabet C (ex Google)) - und enormen Monetarisierungschancen.

Der frische Schwung für den KI-Bereich übertrug sich in Asien - zum Beispiel auf den südkoreanischen Kospi, der trotz etwas stabilerer Ölpreise am Morgen weiter zulegt./ag

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