DAX-FLASH: Weitere Verluste - Marke von 15 000 Punkten wackelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) könnte am Donnerstag erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 15 000 Punkten fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 14 995 Punkte. Der Leitindex würde damit nur noch leicht über dem bisherigen Monatstief von 14 948 Punkten liegen. Sollte er unter diesen Stand fallen, wäre es erneut der tiefste Stand seit Ende März.

"Die Stimmung ist überall schlecht", sagte Marktanalyst Stephen Innes von SPI Asset Management. Die asiatischen Börsen folgten der bereits schwachen Wall Street - dominiert von Zinssorgen und der Angst vor einer weiteren Eskalation in Nahost. Zudem seien die Immobilienpreise in China so stark gefallen wie seit einem Jahr nicht, was die Wirksamkeit von Stützungsmaßnahmen der Regierung infrage stelle.

Aktuelle Marktdaten zeigten auch, dass chinesische Anleger in großem Still US-Anleihen und Aktien verkaufen. US-Anleiherenditen erhielten neuen Schub. Immerhin von SAP (SAP SE) gibt es aber gute Nachrichten. Die Walldorfer wachsen im Zukunftsgeschäft in der Cloud stark und bestätigten am späten Mittwochabend nach dem dritten Quartal ihre Jahresprognosen.

Mit der Deutschen Börse (Deutsche Börse) hat am Mittwoch nach Börsenschluss ein weiteres Dax-Mitglied die Zahlen vorgelegt. Beim Börsenbetreiber laufen die Geschäfte unter anderem dank der hohen Zinsen weiter gut. Da zudem die Übernahme von Simcorp unter Dach und Fach ist, erhöhte der Konzern erneut die Prognose./ag/zb