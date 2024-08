DAX-FLASH: Weiteres Potenzial wird kleiner nach zehn Gewinntagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem zehnten Gewinntag in Folge dürfte die Luft für den DAX am Dienstag nochmals dünner werden. Es zeichnet sich ein wenig bewegter Auftakt ohne Tendenz zu Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt hauchdünn im Plus bei 18.436 Punkten.

Am Vortag dachten Experten schon, der Leitindex werde es nach seiner zweiwöchigen Erholungsrally schwer haben, doch gemeinsam mit den US-Börsen legte er um ein halbes Prozent zu. Das Niveau von 18 508 Punkten, auf dem der Dax Ende Juli stand, ist mittlerweile fast wieder erreicht und der Rücksetzer um etwa 1.500 Punkte so gut wie aufgeholt.

"Die ermutigenden Inflations- und Verbraucherausgabendaten der letzten Woche verstärkten die Hoffnung auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft, was die Märkte beruhigte", schrieb am Morgen die Commerzbank. Der Markt richtet nun seine Blicke weiter auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole, von dem Ende der Woche mögliche Signale für die Geldpolitik erwartet werden. Die Zeichen stehen in den Vereinigten Staaten recht deutlich auf Leitzinssenkung./tih/jha/