Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus
DAX-FLASH: Wenig bewegt am Tag vor Trump-Putin-Treffen

14.08.25 07:19 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag vor einer geopolitischen Weichenstellung im Ukraine-Krieg bleiben die Anleger vorsichtig. Der DAX dürfte daher zunächst auf der Stelle treten nach seinen Vortagsgewinnen, die ihn wieder auf das Niveau von vor einer Woche gebracht hatten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,08 Prozent im Minus auf 24.164 Zähler.

An den Finanzmärkten verstärkte sich zuletzt die Erwartung, dass eine Zinssenkung der Notenbank Fed im September als so gut wie sicher gilt. Nun rückt die Geopolitik wieder stärker in den Fokus, denn Anleger warten gebannt auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin, das am Freitag bevorsteht. Trump drohte dem Kremlchef mit ernsten Folgen, falls dieser sich weiterhin einem Kriegsende in der Ukraine verweigern sollte.

"Die Erwartungen sind hoch. Und die Börsen dürften bereits ein sehr positives Szenario eingepreist haben", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf das Treffen. Wenn es auf dem Gipfel zu Fortschritten in Richtung eines Waffenstillstands kommt, erwarten die Experten der UBS, dass der Wiederaufbau der Ukraine wieder stärker als Anlegerthema in den Fokus rückt./tih/mis