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DAX-FLASH: Wenig bewegter Auftakt erwartet - KI und Geopolitik im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den DAX geht es zum Wochenauftakt wohl wenig bewegt weiter. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels auf 26.755 Punkte, was wenige Zähler über seinem Freitags-Schlusskurs liegt. Er bleibt damit in Reichweite seines Rekordes vom Donnerstag, als der Leitindex kurz die Marke von 27.000 Punkten überschritten hatte.

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Die Themen Ölpreis, Geopolitik und der Megatrend Künstliche Intelligenz bleiben maßgeblich. Letzteres wegen dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und der Resultate von Nvidia. Diese bekommen in Zeiten der Führungskrise bei dem Chipriesen noch mehr Aufmerksamkeit. Der Aktienstratege Mislav Matejka von JPMorgan bleibt nach der Berichtssaison optimistisch für europäische Aktien. Er sieht bis zum Jahresende sowie im ersten Quartal weiteres Aufwärtspotenzial.

Geopolitisch rückt in dieser Woche ein historisches Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in den Fokus. Abhängig von der Lage im Nahen Osten bleiben die zuletzt zurückgekommenen Ölpreise. Der vor Wochen in den Nahen Osten geschickte dritte US-Flugzeugträger ist Medienberichten zufolge in der Region eingetroffen. Die "USS Theodore Roosevelt" habe am Sonntag das dortige Zuständigkeitsgebiet des US-Regionalkommandos Centcom erreicht, schrieb der für das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtende Journalist Barak Ravid auf der Plattform X./tih/jha/

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