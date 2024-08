DAX-FLASH: Wenig Bewegung - Warten auf Rede von US-Notenbankchef Powell

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sieht es am Mittwoch nach einer Hängepartie aus. Diese könnte bis zum Ende der Woche andauern. Dann wird eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell erwartet. Dieser könnte am Freitag im Rahmen eines Notenbanker-Treffens konkreter werden, was die allseits erwartete erste Zinssenkung der Fed betrifft.

Am Mittwoch zeichnet sich in Deutschland deshalb ein wenig bewegter Auftakt ab. Der Broker IG taxierte den DAX rund zwei Stunden vor dem Auftakt knapp mit 0,1 Prozent im Plus bei 18.377 Punkten. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex seine zehntägige Gewinnsträhne mit moderaten Abschlägen beendet, ohne dass es aber klar erkennbare Gewinnmitnahmen gab.

Die US-Konjunkturdaten sprechen für eine Zinssenkung im September, wie bereits von der Fed signalisiert. "Der Markt erwartet nun eine weitere Bestätigung durch die Aussagen in Jackson Hole", schrieb Anlagestrategin Naomi Fink von Nikko Asset Management. "Powell könnte enttäuschen, wenn er die Argumente für eine kurzfristige Zinssenkung nicht weiter verstärkt", ergänzte sie.

Anleger werden wohl auch deshalb vorsichtiger, weil der Dax seit dem Kursrutsch von Anfang August wieder um mehr als acht Prozent gestiegen ist. In der Spitze hatte er knapp 1.500 Punkte wett gemacht und so fehlten ihm zum Niveau von Ende Juli nur noch wenige Punkte.